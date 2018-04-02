Cloudflare'den internet hızını arttıracak yeni DNS hizmeti: 1.1.1.1

Cloudflare'in CEO'su Matthew Prince, hizmeti kullanıma sunmak için böyle şüpheli bir tarih seçmelerinin nedeninin 1.1.1.1 adresinin dört tane birden oluştuğunu, bu yüzden "4/1" tarihini seçtiklerini söylüyor.

Gizlilik ve hıza odaklanan DNS hizmeti 1.1.1.1, Cloudflare'in dünya çapında yayılmış olan altyapısının gücünden yararlanıyor. DNSPerf'e göre 1.1.1.1 şimdiye kadar sunulmuş olan en hızlı DNS hizmeti.

Cloudflare'in iş modeli kullanıcı verilerini toplamaya dayanmıyor. Firma bu yüzden bir adım ileri atarak DNS sorgularının geldiği IP adresini diske hiç yazmıyor ve tüm günlüklerini 24 saat içerisinde siliyor. Bu ise 1.1.1.1 kullanıcılarının detaylı bir profilinin oluşturulmasını imkansız kılıyor.

Şifreli DNS'i de Destekliyor

Standart DNS hizmetleri şifresiz olduğu için, internet trafiğinizi izleyen biri hangi alan adlarını sorguladığınızı rahatça görebiliyor. Buna karşın Cloudflare'in DNS hizmeti, hem DNS-over-TLS'i, hem de DNS-over-HTTPS'i destekliyor.

(Chip Online)