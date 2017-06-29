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CNN: ABD ordusu, Suriye için saldırı konumuna geçti

ABD 'de yayınlanan CNN International kanalı, ABD’nin, Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdiğini iddia etti.

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CNN'in ismini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'li askerlerin Suriye'deki Şayrat hava üssünü 24 saat boyunca izlediği ve Beyaz Saray tarafından verilecek olası bir emir uyarınca hareket etmeye hazır olduğu belirtildi. 
 
Habere göre, Washington'da bu üs üzerinden bir kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi planlandığına inanılıyor. Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Şayrat Hava Üssü'nde Suriye ordusunun 'daha ileri giden' hareketlerde bulunmadığı ifade edildi. 
 
CNN’in bu haberi, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' yönündeki açıklamasının ardından geldi. Açıklamada, kimyasal saldırı düzenlenmesi hâlinde Suriye hükümetinin ağır bir bedel ödeyeceği tehdidi yer almıştı.

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