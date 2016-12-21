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CNN Türk, Nedim Şener'in darbecilere direnişini gizledi

15 Temmuz hain darbe girişimininde darbeci askerler tarafından yayının durdurulması için basılan CNN Türk'te yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ersoy Dede ve Hikmet Genç, 24'te yayınlanan Günün Manşeti programında bu görüntüyle ilgili 'CNN Türk, Nedim Şener'in darbecilere karşı yaptığı direnişi neden gizledi? sorusunu yöneltti.

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15 Temmuz gecesi CNN Türk canlı yayınını sürerken bir grup FETÖ'cü asker Doğan Medya Center binasına girdiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın herkesi dışarı çıkarttığı ve yayını askerlerin zorlaması ile kestiği canlı yayına yansımıştı. Canlı yayına yansımayan görüntüler ise daha sonra kamera kaydında ortaya çıktı.
 
Görüntülerde Nedim Şener, CNN Türk yayınında darbe yapmaya çalışan askerlerle kavga ediyor. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ve Süleyman Sarılar Nedim Şener'i ve FETÖ'cü askerleri sakinleştirmeye çalışıyor fakat başarılı olamayınca Nedim Şener'i zorla asansöre bindiriyor.
 
BU GÖRÜNTÜ NEDEN GİZLENDİ?
 
Ersoy Dede, Nedim şener'in darbecilere karşı mücadele ettiği görüntüyle ilgili "Bu görüntü Hande Fırat'ın cep telefonlu fotoğrafından daha çarpıcı bir görüntü. Benim kurumumda bu görüntüler yaşansaydı çıkıp aslanlar gibi şunları söylerdim "Benim bir yazarım, Nedim Şener bakın darbeci cuntacı askerlere karşı nasıl kurumunu savunmuş, demokrasiyi savunmuş, nasıl askeri darbeye kanıyla canıyla direnmiş" diye ben 15 Temmuz'dan sonra bin defa yayınlardım. CNN Türk ve Doğan Grubu'nun 15 Temmuz'dan bu yana bu görüntüleri neden sakladığını ve şu ana kadar neden paylaşmadığını merak ediyorum" dedi.

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