ÇNRA'lar terör inlerini vuruyor
Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrın’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.
- İHA
Sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA'lar, sabah saatlerinden itibaren Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına aldı. Sığınak, barınak ve PYD hedeflerinin ateş altına alındığı öğrenildi. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.