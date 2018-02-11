Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ÇNRA'lar terör inlerini vuruyor

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrın’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA'lar, sabah saatlerinden itibaren Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına aldı. Sığınak, barınak ve PYD hedeflerinin ateş altına alındığı öğrenildi. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: 2 helikopterden biri düştü, 2 şehidimiz var

Başbakan Yıldırım: 2 helikopterden biri düştü, 2 şehidimiz var

Bu görüntüler pes dedirtti

Bu görüntüler pes dedirtti

Nasıl olduğu dahi anlaşılmayan kazalar

Nasıl olduğu dahi anlaşılmayan kazalar

Efsane aracın son hali hayran bıraktı

Efsane aracın son hali hayran bıraktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA