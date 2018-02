Çocuğu gibi gördüğü 750 sokak köpeğine tek başına bakıyor

Ankara’da yaşayan Volkan Koç isimli hayvansever, 7 yıldır "çocuğum" dediği 750 sokak köpeğine tek başına bakıyor. Köpeklerin koruyucusu, babası olduğunu belirten Koç, "Bir baba nasıl evlatlarına sahip çıkıyorsa, ben de evlatlarıma sahip çıktım. 7 yıldır bir gün bile onları aç bırakmadım" dedi.

Kendini sokak köpeklerine bakmaya adayan hayvansever Koç, İmrahor Viyadüğü’ndeki ormanlık alanda oluşturduğu “Patiliköy” isimli besleme odağı ile köpeklerin hem kalacak, hem yiyecek, hem de sevgi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kamuda sözleşmeli olarak gece çalışan Koç, sabah iş çıkışında civardaki restoran ve lokantaları gezerek köpekler için yemek topluyor. 7 yıldır her gün bu işlemi tekrarlayan Koç, köpekler için kalacakları kulübeler de yaptı. Koç, sokak köpeklerine bakma serüveninin "Yağmurda, karda ıslanıyorlardı, sırılsıklam oluyorlardı. Onları düzenli besleyen kimse yoktu. Onları koruma altına alacak birileri gerekiyordu" düşünceleri ile başladığını aktardı. Köpekler için İmrahor’da besleme odağı kurduğunu anlatan Koç, mama yardımında bulunmak isteyenlerin kendisi ile irtibata geçebileceğini söyledi.

"Onlar sevgi olmadan yaşayamaz"

Koç, köpekleri her gün düzenli olarak beslediğini belirterek, "En önemlisi onlara sevgimi veriyorum. Çünkü onlar sevgi olmadan yaşayamaz. Yaklaşık 13 yıldır devlet kurumunda çalışıyorum. Birer gün arayla işe gittiğim için boş zamanım çok oluyor. Boş zamanlarımın hepsini bu patili evlatlarımıza ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

"Onların koruyucusu, babası oldum"

En büyük sıkıntısının yemek problemi olduğunu kaydeden Koç, sabahları işten çıktığında restoranları gezip yemek artıklarını topladığını söyledi. Koç, "Anlaşmalı olduğumuz bir firma var, yemekleri oradan alıyorum. Onun haricinde burayı bilen hayvanseverler mama bağışında bulunuyorlar. Onlardan gelen mamalarla burayı döndürmeye çalışıyorum. 7 yıldır bir gün dahi dinlenmeden her gün onların yanındayım. Onların koruyucusu, babası oldum. Bir baba nasıl evlatlarına sahip çıkıyorsa, ben de evlatlarıma sahip çıktım. 7 yıldır bir gün bile onları aç bırakmadım" diye konuştu.

Koç, düğününü köpekler için oluşturduğu besleme odağında yaptığını belirterek, "Düğünümü evlatlarımın yanında yapmak hayalimdi. İnsanlar evlendikleri zaman genelde çocukları olmuyor. Ancak benim 700 tane çocuğum vardı. Çocuklarımın da benim düğünüme şahitlik yapmasını istedim" şeklinde konuştu.

Maddi olarak hiçbir şekilde yardım talep etmediğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey gönderemiyorlarsa dahi buraya gelip, buradaki evlatları sevmelerini istiyorum. Benim her birine tek tek dokunmam imkansız. Onlar en çok sevgiye açlar. Onun haricinde bize mama yardımı yapmak isteyenler Facebook’taki ’hayvan kurtarıcısı volkan koç’ sayfamızdan ve Instagram’daki ’volkankocpatilikoy’ hesabından bizi takip edebilirler, buradaki canlara hediye gönderebilirler. Kış mevsimini burada çok zor atlatıyoruz. Burada hiçbir şey maddiyata dayanmıyor. Atacağınız kılık kıyafet, çarşaf ve battaniyeyi bizlere ulaştırabilirsiniz. Onların her biri bir tane can ısıtıyor." (AA)