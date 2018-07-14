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Çocuğun kullandığı traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve ablası yaralandı.

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Burhan Arslan'ın kullandığı traktör, Işıklı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 11 yaşındaki Arslan olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki annesi Dilek Arslan (33) ile ablası Banu Arslan (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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