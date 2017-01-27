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Çocuğunu bıçaklayan şahıs zannetti, saldırdı...O anlar kamerada

Nevşehir’de baba ve oğlunun bir gence saldırdığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, 12 Ocak tarihinde Berkay S. isimli genç, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Savcılık, Berkay S.'yi bıçaklayan şahıs bulunamadığı için olay hakkında takipsizlik kararı verdi.
 
  23 Ocak Pazartesi günü ise Berkay S. babası Mehmet S. ile birlikte Sarraflar Çarşısında yürürken gördüğü Tolga Ç.’yi, daha önce kendisine saldıran şahsa benzeterek, babasına söyledi. Ardından Baba Mehmet S. ile Berkay S., Tolga Ç.'nin arkasından bağırmaya başladı. O esnada tesadüfen sokakta bulunan sivil polisler olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak polisler, Berkay S. ile Mehmet S.'nin Tolga Ç.'ye olaya zorla müdahale edebildi. 
 
Esnafın da ayırmaya çalıştığı kavgada Tolga Ç. aldığı darbeler sonrasında yere yığıldı. Polis ekipleri Tolga Ç.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. 
 
Olaydan sonra Tolga Ç.'nin babası emniyetteki ifadesinde oğlunun herhangi bir bıçaklamaya karışmadığını ifade ederek ve Mehmet S. ile Berkay S.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 

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