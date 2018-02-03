Çocuk gelin timi görev başında

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarını kurtarmak için başlattığı seferberlik sürüyor. Mardin Kızıltepe’de 14 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisinden 10 yaş büyük birisi ile zorla evlendirilmekten son anda kurtarılmasının ardından, ALO 183 Sosyal Destek Hattı’na ihbarlar gelmeye başladı. Hattı arayan bir vatandaş, 15 yaşındaki B.T’nin, zorla evlendirilmek üzere Mardin’den Konya’ya götürüldüğünü ihbar etti. Hemen harekete geçen Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, Mardin İl Müdürlüğü ve polisle koordineli çalışarak, B.T’yi kurtardı ve küçük kız devlet korumasına alındı. Bir diğer ihbar ise 17 yaşındaki C.T. isimli kız çocuğunun zorla evlendirilmek istendiği Mardin’den geldi. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, 2004 doğumlu bir kız çocuğunun zorla evlendirileceği ihbarını yaptı. Ekipler C.T’yi de çocuk yaşta gelin olmaktan kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu tür olaylara karşı 81 ilde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, en çok önem verdiğim konulardan birisi. Hoşgörü ve müsamaha gösterilmesi mümkün değil. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planımızı hayata geçirdik. Tüm İl Müdürlüklerimiz erken yaşta evlilikleri önlemek için hassas bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 hattına gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor.

Çocuktan mendil almayın ALO 183 hattını arayın

Türkiye genelinde orta öğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik düzenlediği Münazara Yarışması’nın final programına da katılan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “Sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocukların tespit edilmesi amacıyla komisyon kurduk. 111 mobil ekiple geçtiğimiz haziran ayından itibaren 81 il harekete geçtik. Buradan milletimize de seslenmek istiyorum. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen bir çocuk gördüğünüzde lütfen sessiz kalmayın. Onlardan mendil vesaire almayın, bize ulaşın. Alo 183’ü arayın. Çocukların sokaktan kurtarılıp eğitim hayatına döndürülmesini sağlayalım. Beş aylık dönemde 5 bin 69 çocuğun risklerden korunmasına ilişkin hizmet sunumu gerçekleştirdik. Bir kısmını koruma altına aldık” diye konuştu.