Çocuk istismarı son dakika Adana çocuk istismarı sosyal medyada büyük tepki

Adana son dakika çocuk istismarı haberleri çocuk istismarına karşı Türkiye tek yürek. Çocuklara yönelik cinsel istismar haberlerinin son döneminde artmasıyla birlikte sosyal medyadan birçok isim bu duruma tepki gösteriyor. Türkiye’yi derinden sarsan iki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bunlardan ilki Adana’da sokak düğünü sırasında 20 yaşındaki Sedat Keser isimli şahsın 4 yaşındaki kıza tecavüz etmesiydi. Şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi. Adanalılar ise Keser’in evini taşlayıp yaktı. Türkiye genelinde büyük infiala yol açan tecavüz olayında küçük kıza tecavüz eden Sedat K.'nın öldürüldüğüne dair haberler ortaya atıldı. Sosyal medyada ve sosyal platformlarda büyük yankı uyandıran haberin netliği henüz belirlenmedi.

ADANA SON DAKİKA

Adana'da 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalanan ve mahalleli tarafından linç edilirken çıplak halde kaçan sapık Sedat K. ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Adana Yüreğir ilçesinde, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K, iddiaya göre odaya girdi.

Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvaleti gitmek için eve girdiğinde, Sedat K.'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.'ya saldırdı.

Evden gelen bağrışma sesini duyan diğer davetliler de Sedat K.'ya saldırıp, linç etmek istedi. Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı Sedat K., fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cezaevine gönderilen tacizci sapık Sedat K. ile ilgili dün sosyal medyada öldürüldüğüne dair haberler çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Çocuğa yönelik sapıkça yaklaşımlar, istismar ve tecavüz olaylarına yönelik ünlü isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

Ünlü sanatçı Bergüzar Korel sosyal medyadan uzun zamandır paylaşım yapmadığını, bu iğrenç olaylarla ilgili daha fazla sessiz kalamayacağını belirterek açıklamalarda bulundu.

Korel şu ifadeleri kullandı;

“Çok uzun zamandır sosyal medyada iş dışında paylaşım yapmıyorum, duygularımı ve düşüncelerimi burada paylaşmıyorum, hesabımı benim kontrolümde sosyal medya ekibim yönetiyor. Ancak yaşadığımız bu iğrenç bu korkunç olayla ilgili bir anne bir insan olarak artık daha fazla sessiz kalamıyorum. Böyle bir olayı tartışmak, konuşmak, üzerine yorum yapmak dahi çok korkunç.

LÜTFEN çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil; karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacaklarını, korunacaklarını anlatın!!!Çocuk susar demeyin, çocuğunuza susmayı değil sesini çıkarmayı öğretin, çocuk susmaz, susmamalı!”

ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR?

Temel ihtiyaçlardan herhangi birinde bir aksama söz konusu olursa ortada çocuk ihmalinin varlığından söz edilebilir. Çocuk ve gençlerin istismarı fiziksel, duygusal ve cinsel yönden oluşan sorunları kapsamaktadır. İstismarda kısaca yapılmaması gerekenlerin yapılmasıdır. Fiziksel, cinsel, duygusal olarak bir insana ya da çocuğa yapılmaması gerekenlerin yapılıyor olması ortada istismar olduğunun göstergesidir. İstismar dışarıdan, yabancı bir insan tarafından gelebileceği gibi aile içinde de gerçekleşebilir. Cinsel tacizlerin sürekliliğinde, olayı bilen diğer aile bireylerinin susması önemli rol oynamaktadır. Özellikle anne susup, gizlemekle beraber, kendi cinsel rollerini kızına yükleyerek ensest ilişkilerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Yaşça, belirli bir olgunluğa erişmemiş çocuklarda bunu “sevgi” olarak nitelendirdikleri için ya da korktukları için gizleyebilirler. Fiziksel şiddet, dövme, yaralama, çocukla cinsel ilişkiye girme ya da zorlama, cinsel organına dokunma, pornografik yayınlar izletme, duygu sömürüsü yapma, duygusal olarak kullanma gibi davranışlar ne bir insana ne de bir çocuğa yapılmaması gereken davranışlardır.

Gerek fiziksel, gerek duygusal gerekse cinsel istismarda olsun çocuğun zarara uğraması söz konusudur. Çocuğun yetiştirilmesinde ihmal ve istismar bedensel gelişimi ve yaşam süresini kısıtlamakta, ruhsal gelişiminde ise de kendine güvensiz, arkadaş ve toplumsal ilişkilerinde beceriksiz, sağlıklı bir kimlik duygusu ve bir kişilik gelişimine sahip olmayan bir birey olarak yetişecektir. Ergenlik ve yetişkinlik dönemine de bu özellikleriyle devam edecek, bu kez kendileri de aynı tutumları sergileyecektir. Dolayısıyla çocuk ihmal ve istismarı yaralayıcıdır.

İhmal ya da İstismardan Çocukları ve Gençleri Korumak İçin Neler Yapılmalıdır?

Anne- baba olarak, cinsel taciz konusunda bilgili ve bilinçli olmak gerekir. Bu konuda çocukları da uyarmak ve bilgilendirmek çok önemlidir. Bu konuda çocuklarınıza şunları söyleyebilirsiniz: “ Hiç kimsenin senin, özel yerlerine dokunmaya, seni öpmeye ve seni kendi özel yerlerine dokundurmaya hakkı yoktur. Birinin senin özel yerlerine dokunmak istemesi ya da senden kendi özel yerlerine dokundurmak istemesi saklanacak bir sır değildir. Anlatmama sözü vermiş olsan da, başına kötü şeyler geleceği söylense de, böyle bir durumda mutlaka anlatmalısın ve bu kesinlikle sır olarak kalmamalıdır.”

Öğretmenler, yakın akrabalar ve komşular da bilinçlendirilmeli ve bu bilgilerin tamamlanmasına iştirak etmeleri sağlanmalıdır. Çocuğun gelişimini takip etmeniz, olağandışı bir durumu fark etmenize yardımcı olur. Çocuklar, zor durumda kaldığında kimlerden yardım alabileceği konusunda bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. Çocuğun huzur ve sevgi dolu bir ortamda yetişmesinin sağlanması da çok etkilidir. Çocuğu severken çocuğa sevgi göstermenin yolu çocuğu ellemek, ısırmak, çimdiklemek olmadığını anlatmak gerekir. Böyle sevilen çocuklar sevgiyi gösterme yolunun “dokunmak” olduğu yargısına kapılabilirler.

Dolayısıyla bu da istismar ile sevgiyi ayırt edememelerine neden olabilir. Yabancı insanlarla öpüşmemesi, fazla yaklaşmalarına müsaade etmemeyi ve kuşkulu davranışların ne olacağı öğretilmelidir. Rahatsızlık duyduğu bir konu olursa da mutlaka anlatması gerektiği vurgulanmalıdır. Kendine güven duyabilmesi için, istemediği bir durumda “hayır” diyebilme becerisini kazanmasına yardımcı olunmalıdır. Bu konuda bir sorun yaşanırsa okulda rehber öğretmeni ya da psikologu ile görüşülmelidir.

Zararlı maddelerden mümkün olduğunca uzak durması sağlanmalıdır. Madde kullanan çocukların otokontrol sistemleri zayıflamaktadır. Anne ve babalar çocuklarının çevresi hakkında bilgi edinmelidir. Arkadaşları kimdir, boş zamanlarında nerede, neler yapar, zamanını nasıl değerlendirir takip etmelidir.

Çocuk, aile ile psikiyatrik değerlendirme ve gözlem altına alınmalıdır. Aile içinde gerçekleşen bir ihmal ve istismar söz konusu ise, gerektiğinde çocuk aileden uzak tutulmalıdır.