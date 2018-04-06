Çocuk istismarına yönelik çıkarılan yasayla ilgili Hükümet: Ceza 50 yıldan az olmayacak
Çocuk istismarına yönelik çıkarılan yasayla ilgili Hükümet: Ceza 50 yıldan az olmayacak. Düzenleme ile kimyasal hadım da geliyor
- AA
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok." dedi.
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