Çocuk istismarına en ağır ceza yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda çocuk taciziyle ilgili tedbirleri görüşmek üzere kurulan komisyon harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan oluşan komisyon, çalışmalarını hızlı şekilde tamamlayacak. Yarın ilk toplantısını yapacak olan komisyonda, öncelikli olarak “caydırıcılığı” artırıcı cezai tedbirler ele alınacak.

CİNAYETLE EŞ DEĞER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasında dile getirdiği “adam öldürme suçunu” işleyenlere verilen ceza olan “müebbet hapis” cezasının getirilmesi gündemde. Ayrıca diğer suçlarda çeşitli ceza indirimleri uygulanırken, çocuk tacizcilerine hiçbir indirimin uygulanmaması ve “kimyasal hadım” olarak tanımlanan uygulamalar da tedbirler arasında değerlendiriliyor. Olayın cezai ve güvenlik yönüyle tedbirlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi beklenen komisyonun, çalışmalarını 15-20 gün içinde tamamlayarak Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması hedefleniyor.Komisyonda, hem çocukların ve ailelerin farkındalığının artırılması, hem de bu tür olayların veriliş tarzları bakımından toplum üzerindeki etkilerini düzenlemek amacıyla “medya” ayağıyla da bir çalışma yürütülecek.