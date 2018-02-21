Çocuk istismarına en ağır ceza yolda
Çocuğa yönelik taciz ve istismara karşı ‘caydırıcı’ cezai tedbirler alacak komisyon yarın toplanıyor. Tacizciye kimyasal hadım, müebbet hapis ve indirimsiz yargılama öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda çocuk taciziyle ilgili tedbirleri görüşmek üzere kurulan komisyon harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan oluşan komisyon, çalışmalarını hızlı şekilde tamamlayacak. Yarın ilk toplantısını yapacak olan komisyonda, öncelikli olarak “caydırıcılığı” artırıcı cezai tedbirler ele alınacak.
CİNAYETLE EŞ DEĞER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasında dile getirdiği “adam öldürme suçunu” işleyenlere verilen ceza olan “müebbet hapis” cezasının getirilmesi gündemde. Ayrıca diğer suçlarda çeşitli ceza indirimleri uygulanırken, çocuk tacizcilerine hiçbir indirimin uygulanmaması ve “kimyasal hadım” olarak tanımlanan uygulamalar da tedbirler arasında değerlendiriliyor. Olayın cezai ve güvenlik yönüyle tedbirlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi beklenen komisyonun, çalışmalarını 15-20 gün içinde tamamlayarak Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması hedefleniyor.Komisyonda, hem çocukların ve ailelerin farkındalığının artırılması, hem de bu tür olayların veriliş tarzları bakımından toplum üzerindeki etkilerini düzenlemek amacıyla “medya” ayağıyla da bir çalışma yürütülecek.
EN ÜST SINIRDAN 66 YIL İSTENDİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere iki ayrı suçtan toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, ‘savunmasız yavrucağa karşı vicdan ve merhamet niteliklerinden ayrılmış’ diye nitelendirdiği şüphelinin, yaptığı eylemleri nedeniyle en üst sınırdan ceza verilmesini ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi. Şüpheli hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu’nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi.
Kimyasal hadım gündemde
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin, “Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var”. İdam talebine ilişkin soruya ise Bakan Gül, “Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.”
Mesele ceza değil önleyici tedbir
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Cezalar gözden geçirilerek ve cezaları artırma yönünde de bir adım atılacak. 12 yaş altı ve üstü çocuklar için ayrı değerlendirme yapılacak. Komisyonumuz konuyu detaylı bir şekilde ele aldı. Sadece cezalarla mesele halledilebilir olmuş olsa kolay olurdu. Bir yandan bu cezaları azami düzeyde artırıp, caydırıcılığı çoğaltırken, öte yandan çocuklara yönelik suçların işlenmesine karşı koruyucu tedbirler üzerinde yoğunlukla duracağız. Hadım konusunu da dahil dedik. Onun dışında çocukları bunlara yönelten iletişim kanalları, bunlar da dahil bütün bunların üzerinde durulacak.
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