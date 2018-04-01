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Çocukların fobisini Türkler giderecek

Çocuklarda görülen fobilerinin terapisinde kullanılan ve Türk İdeasis şirketi tarafından geliştirilen VivoosVR, UNICEF desteğiyle tüm dünyada kullanılacak.

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Birlrşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuklarda görülen aşırı korku, stres bozuklukları ve sosyal anksiyete tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’de geliştirilen sanal gerçeklik sistemi VivoosVR’nin destekleme kararı aldı. VivoosVR’nin dünya genelindeki terapilerde kullanımının yaygınlaştırılacağı açıklandı. 

Sanal ve artırılmış gerçeklik alanında faaliyet gösteren İdeasis, ruh sağlığı çalışanları, uzman psikolog ve psikiyatristler tarafından kullanılmak üzere TÜBİTAK desteğiyle VivoosVR’yi geliştirdi. 

VivoosVR ile kullanıcılar sanal gözlük takarak 3 boyutlu dijital dünyalarda, çeşitli mekan, durum ve objelere kademeli olarak maruz bırakılıyor. Kullanıcılarda değişen stres ve nabız değerleri terapistler tarafından izlenebiliyor. 

GÜVENLİ SANAL ORTAM

Terapinin güvenli bir sanal ortamda yapılabilmesini sağlayan VivoosVR, için birçok maruz bırakma simülasyonu geliştirildi. Bunlar arasında köpek, yükseklik, böcek, uçuş, asansör, sosyal anksiyete, fırtına, karanlık ve kapalı alan senaryoları bulunuyor.

VivoosVR ile bütün terapi istenildiği kadar tekrar edilebiliyor. Hasta beyanının yanında hastanın fizyolojik verileri de terapi sırasında gözlemlenebiliyor, gerçeğe çok yakın bir tecrübe yaşatması terapinin etkinliğine katkı sağlıyor.

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