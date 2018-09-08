Coinbase CEO'su: 5 yıl içerisinde 1 milyar insan, kripto para ekosisteminde olacak

Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en büyük dijital para borsalarından biri olan Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, kripto ekosistemindeki kullanıcı sayısının önümüzdeki beş yıl içinde, tahminen, 1 milyara çıkacağını söyledi. Şu andaki mevcut kullanıcı sayısı 40 milyon.

Armstrong, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda; kripto ekosisteminin ve piyasadaki toplam dijital para sayısının önemli ölçüde artacağını söyledi. Ayrıca Armstrong, tokenların da alternatif bir yatırım sistemi olarak işlev gördüğü bildirdi.

Armstrong, tokenların gelecekte oldukça değerlenip alternatif bir yatırım kaynağı olacağını ve Coinbase'in gelecekte “yüzlerce” hatta “milyonlarca” tokena ev sahipliği yapabileceğini ekledi.

Ünlü dijital para borsasının CEO'su Armstrong, mevcut kripto ekosistemin gün geçtikçe daha da popülerleşeceğini vurguladı. Coinbase, önümüzdeki yıllardaki bu büyük popülerleşmeyi göz önünde bulundurarak yenilikler yapıyor.

Söz konusu kripto para borsası, geçtiğimiz günlerde, sterlin ile ticaretin başlatılacağını duyurdu (GBP). Coinbase'in İngiliz müşterileri artık Bitcoin'e ek olarak; Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi altcoinlerle sterlin ile işlem yapabilecek.

(Donanım Haber)