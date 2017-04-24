Tunceli’de C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda C-4 plastik patlayıcı, 5 Kalaşnikof, 1 adet Belçika, 1 adet M-1 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 2 adet jandarma kamuflajı ile hücum yelekleri de bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Belçika piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 768 adet Kalaşnikof fişeği, 277 adet HK-33 tüfeği mühimmatı, 269 adet Bixi mühimmatı, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 adet tabanca mermisi, 3 kilogram C-4 patlayıcı, 100 adet fünye, 1 adet Kanas şarjörü, 2 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 3 adet telsiz, 3 adet cep telefonu, 1 adet silah üstü dürbünü, 3 adet sırt çantası, 6 adet şemsiye, 2 adet akü, 2 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet jandarma kamuflajı, 2 adet hücum yeleği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.