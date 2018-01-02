Çöp kamyonundan zırhlı araca başarı hikayesi

İtfaiye, akaryakıt tankeri, çöp kamyonu gibi araçların üstüne ekipmanlar üreten Katmerciler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile girdiği savunma sektöründe ürettiği zırhlı taşıyıcıları da ihraç etmeye hazırlanıyor.

Katmerciler AŞ İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci yaptığı açıklamada, 1985 yılında kurulan şirketin şasi halinde aldığı kamyon ve kamyonetleri ihtiyaca göre süreçlerden geçirerek 30 farklı araca dönüştürdüğünü anlattı.

İlk ihracatları Japonya'ya 'çöp kamyonu'

Dünya genelinde günlük hayat içinde yoğun kullanımı bulunan bu araçların giderek büyüyen bir pazarının söz konusu olduğunu belirten Katmerci, firmanın ilk ihracatını ise 1998 yılında Japonya'ya yaptığını kaydetti.

Teknoloji ülkesi olarak bilinen Japonya'ya çöp kamyonu ihraç etmenin firmanın kendine olan güvenini artırdığını, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya coğrafyasında 56 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini dile getiren Katmerci, halen toplam gelirin yüzde 50-60'ını ihracattan karşıladıklarını ve ilk bin ihracatçı listesinde yer aldıklarını ifade etti.

Hedef Avrupa pazarı

Su tankeri sattıkları bir müşterinin daha sonra itfaiye aracı ya da çöp kamyonu istediğini, bu nedenle istikrarlı bir pazara sahip olduklarını bildiren Katmerci, şunları söyledi:

"Sektörümüzde tüm Avrupalı firmalarla rahatlıkla rekabet edebiliyoruz. Türk insanının üretim ve mühendislik kabiliyeti çok iyi. Türkiye'nin konumuna baktığımızda etrafında sıkıntılar var. Örneğin Irak ve Suriye en büyük pazarlarımızdı, bugün artık listede yoklar ama bunun yerine Avrupa'yı hedefe aldık. Örneğin ilk kez İngiltere pazarına girdik."

Savunmada ilk 100'e girme hedefi

TOMA üretimiyle girdikleri savunma sektöründe de ihracata ağırlık verdiklerini dile getiren Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

Savunma sanayisinde yerlilik oranını artırıp yurt dışı bağımlılığımızı düşürmemiz lazım. Burada tüm sanayicilere düşen görev kim ne yapabiliyorsa bir araya gelip ortak çalışma yürütmesi. Herkes bu ülküyle yaklaşıyor olaya. Biz de bu anlayışla girdik. Önce TOMA üretimiyle başladık ve kendimizi kanıtladık. Pazarda yüzde 75'lik bir paya ulaştık.

Katmerci, Tunus, Cezayir ve Irak gibi ülkelere ihracata devam ettiklerini dile getirerek, "2015 yılında sektöründeki en güçlü araç olan Hızır'ı tanıttık. Ardından bunun hibrit versiyonunu tasarladık. Şimdi NATO ihalesi kapsamında Portekiz ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan ihaleye katıldık. İki firmadan biriyiz, kazanırsak Hızır ile de ihracata başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan Katmerci, zırhlı iş makinalarından koruma kalkanlarına, nanoteknolojik zırh sistemlerden insansız kara araçlarına uzanan bir yelpazede savunma ürünleri geliştirdiklerini, bu alanda daha hızlı ilerlemek için Ankara OSB'de yeni bir tesis kurduklarını dile getirerek, "Hedefimiz bu alanda da ihracatı artırarak gelecekte ilk 100 savunma sanayisi firması arasına girmek." diye konuştu.