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Çöpte bulduğu içi altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa'da çöpe atılmış çantanın içinde 20-25 bin lira değerinde altın bulan güvenlik görevlisi, çantayı polise teslim etti.

  • İHA
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Reşat Çoban, çöpe atılmış çanta buldu. Güvenlik kulübesinde çantayı kontrol eden Çoban, içerisinde altın ve para olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çoban durumu polise haber verdi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde 180 lira para ve 20 ile 25 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ziynet eşyasını buldu. Çantanın içerisinde bulunan numarayı arayan polis, çantanın Özbekistan uyruklu bir kadına ait olduğu üzerinde duruyor. Çanta, Demirtaş Polis Karakolu'na götürüldü.
 
Çöpte çanta bulduğunu ifade eden Reşat Çoban, "İçerisini kontrol ettiğimde bir miktar para ve ziynet eşyası gördüm. Bunun üzerine polise haber verdim. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
 
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