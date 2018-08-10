Çöreklerin arasından 26 kilogram eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesindeki bir kargo aktarım merkezinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Kem"in de kullanıldığı aramada, paketlenerek İstanbul'a gönderilmek üzere kargo aktarım merkezine getirilen kutulardaki çöreklerin arasında 26 kilo 50 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili şüpheliler C.M.F.K. ile Y.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.