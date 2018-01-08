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Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne uygulama camisi yapılacak

Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi uygulama camisi yapımına ilişkin protokol Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın makamında imzalandı.

  • İHA
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Çorlu ilçesinin Şeyhsinan Mahallesinde yer alan ve mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan taşınmaz üzerine hayırsever Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından yaptırılacak uygulama camisi yapımına ilişkin protokol imzalandı. Tekirdağ Valiliği makamında düzenlenen imza törenine Vali Ceylan’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç,  İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mete Aksoy ve okul yöneticileri katıldı.

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