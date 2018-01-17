Çorlu'da araçta satılan kaçak etlere el konuldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği baskında bir aracın arkasında satılan kaçak etlere el konuldu.
- İHA
Çorlu’da bir aracın arkasında kaçak et satışı yapıldığı ihbarını alan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Baskında zabıta ekipleri, leğenler içerisindeki kesilmiş et ve sakatatlara el koydu. Olay Çorlu İlçe Tarım Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne de bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri kaçak etleri belediyeye ait araca yükleyerek götürdü. Etleri satmak isteyen Ö.A. isimli şahıs hakkında tutanak düzenlenerek, olayla ilgili yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Ele geçirilen etlerin ise incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği kaydedildi.
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