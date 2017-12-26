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Çorlu'da etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Çorlu'da gece geç saatlerde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Aşırı sis nedeniyle Ankara-Çorlu arası yolcu taşıyan uçak Çorlu Havaalanı'na inemeyince, geri dönmek zorunda kaldı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geç saatlerde etkili olan yoğun sis, hava ve kara ulaşımını etkiledi. Karayollarında görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı ve kaza riski ile burun buruna geldi.

Yoğun sis nedeniyle hava ulaşımda da aksamalar yaşandı. Ankara- Çorlu arası yolcu taşıyan uçak Çorlu Havaalanı'nın bulunduğu bölgeyi de etkisi altına alan sis nedeniyle alana iniş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Ankara- Çorlu uçağının inişi gerçekleşmeyince aynı uçakla yapılması ön görülen Çorlu - Ankara uçuşu da ertelendi.

Aşırı sis nedeniyle polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir alarak sürücüleri olası kaza risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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