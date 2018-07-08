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Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu devrildi: Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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