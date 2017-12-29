Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorlu’da yılbaşı öncesi operasyon 800 şişe 300 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından 5 ayrı işyerinde yapılan aramalarda 800 şişe kaçak içki ile 300 litre el yapımı içki yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı gecesi öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen kişileri takibe aldı. Çorlu ve Tekirdağ polisinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında yılbaşı tedbirleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen 5 ayrı işyerinde yapılan aramalarda 800 şişe kaçak içki ile 300 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri işyerlerinin sahiplerini de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA