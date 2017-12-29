Çorlu’da yılbaşı öncesi operasyon 800 şişe 300 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı gecesi öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen kişileri takibe aldı. Çorlu ve Tekirdağ polisinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında yılbaşı tedbirleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen 5 ayrı işyerinde yapılan aramalarda 800 şişe kaçak içki ile 300 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Kaçak içkilere el koyan polis ekipleri işyerlerinin sahiplerini de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.