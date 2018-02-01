Çorlu’daki STK’lardan Mehmetçiklere destek

Çorlu’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çorlu Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya gelerek toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Çorlu’da neler yapabiliriz konusunu konuşmak üzere kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların katılımıyla bir toplantı düzenledik. Toplantı sonucu 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 14:00’de Atatürk Meydanı’nda Kızılay’a kan bağış kampanyası yapılması aynı gün 17:30’da Çorlu Şehitliğinde şehitlerimiz için dua programı yapılacak. Kan bağış kampanyası ihtiyaç olduğundan değil askerlerimiz Suriye’de fedakarlık yaparken biz de burada ne yapabiliriz amaçlı düzenlenmektedir” dedi.

Toplantının sonunda Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve diğer tüm katılımcılar 'hepimiz Çorluyuz, hepimiz Mehmet’iz diyerek kısa bir video çekti ve kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.