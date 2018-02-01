Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorlu’daki STK’lardan Mehmetçiklere destek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği sınır ötesi harekata destek verdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çorlu’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çorlu Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya gelerek toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Çorlu’da neler yapabiliriz konusunu konuşmak üzere kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların katılımıyla bir toplantı düzenledik. Toplantı sonucu 2 Şubat 2018 Cuma günü saat 14:00’de Atatürk Meydanı’nda Kızılay’a kan bağış kampanyası yapılması aynı gün 17:30’da Çorlu Şehitliğinde şehitlerimiz için dua programı yapılacak. Kan bağış kampanyası ihtiyaç olduğundan değil askerlerimiz Suriye’de fedakarlık yaparken biz de burada ne yapabiliriz amaçlı düzenlenmektedir” dedi.

Toplantının sonunda Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve diğer tüm katılımcılar 'hepimiz Çorluyuz, hepimiz Mehmet’iz diyerek kısa bir video çekti ve kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

  

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA