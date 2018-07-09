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İki makinist ifadeleri alınmak üzere Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı

Tekirdağ'da, 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

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Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, trenin 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

Dün, Çorlu ilçesinde yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

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