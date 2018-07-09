İki makinist ifadeleri alınmak üzere Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı
Tekirdağ'da, 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin devrilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, trenin 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı.
Dün, Çorlu ilçesinde yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.