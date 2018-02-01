Çorlu’nun yeni nüfusu 260 bin 437

2015 yılı sonunda 245 bin 588 olan Çorlu nüfusu 2016 sonu itibariyle 253 bin 551 olarak açıklanmıştı. TUİK verilerine göre 2017 sonu itibariyle Çorlu nüfusu 260 bin 437 olarak açıklandı. Tekirdağ’ın en kalabalık ilçesi olan Çorlu’nun resmi nüfusu da 2017 sonu itibariyle 260 bin 437 kişi olarak kayıtlara geçti. Buna göre Çorlu 260 bin 437, Süleymanpaşa 196 bin 31, Çerkezköy 157 bin 931, Kapaklı 112 bin 269 kişi ile en kalabalık ilçeler olurken, bunları sırasıyla Ergene 60 bin 881, Malkara 52 bin 456, Saray 49 bin 180, Hayrabolu 32 bin 35, Şarköy 31 bin 518, Muratlı 28 bin 127 ve Marmaraereğlisi 24 bin 598 kişilik nüfusları ile izlediler.