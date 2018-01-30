Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü görevinden istifa etti

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklamalar yapıyor.

Külcü'nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

İSTİFASININ İSTEDİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Merkezi'nin Balıkesir, Bursa ve Ankara Belediye başkanları gibi istifasını istediği yönündeki iddialara geçtiğimiz Ekim ayında şöyle cevap vermişti: "Kimin ne yaptığı, ne söylediği ile ne ben ilgileniyorum, ne de sokaktaki insan ilgileniyor. Biz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için, projelerimizi hayata geçirmek için enerjimizi harcıyoruz." dedi.

Çorum Belediye Başkan Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti'nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

22. Dönem Parlamentosunda Türkiye'nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.