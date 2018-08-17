Çorum’da 2 tonluk Babayiğit sahibini bekliyor

11 yıldır Arıcı köyünde hayvancılık yapan 36 yaşındaki Sıddık Keyvan, 2 ton ağırlığında olan simental cinsli ’Babayiğit’ isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 2,5 senedir Babayiğit’e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 35 bin TL olarak belirledi.

'BABAYİĞİT'İ ALANA KOÇ HEDİYE EDECEK'

Keyvan, Babayiğit’i alana yanında hediye olarak bir koç hediye edeceğini söyledi. Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan boğasına babayiğit olduğu için bu ismi koyduğunu vurguladı. "Babayiğit, kendi buzağımız" diyen Keyvan, "2,5 yaşında ve 2,5 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 2 ton ağırlığa ulaştı" dedi.