Çorum'da alıkonulan 2 kız çocuğunun kurtarılmasıyla ilgili olayda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı Çorum'da 15 yaşındaki iki kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.