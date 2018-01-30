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Bursa'da tüp patlayan evde yangın: 1 yaralı

Bursa'da bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan K.'ya (60) ait evde piknik tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Olayda evde yalnız yaşayan Ramazan K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, 20 itfaiye erinin 5 araçla müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları esnasında binanın çatısında çökmeler meydana geldi. Tek katlı binanın küle döndüğü yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

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