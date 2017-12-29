Çorum’da bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti

Olay, Gülabibey Mahallesi Göğus Hastalıkları Hastanesi'nin arka sokağında meydana geldi. İddialara göre, Celal Yılmaz (54) adlı şahıs yolda karşılaştığı ve ayrı yaşadığı eşi Hatice Yılmaz (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Yılmaz, üzerinde bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. Eşini yaralayan şahıs daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olayın ardından ağır yaralanan karı koca ambulanslarla Göğus Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Yılmaz çifti, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.