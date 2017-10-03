Çorum’da bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum 700 yıllık çam ağacını yaktı

Olay, merkeze bağlı Palabıyık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede “Çam Dede” olarak bilinen ve yatır olduğuna inanıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlere teslim olan 700 yıllık ve koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü. Köylüler tarafından söndürülen yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı. Yangının dün çıktığını dile getiren Köy Muhtarı Önder Göcen, “Yangın dün saat 10.00 gibi çıkmış. 'Çam Dede' yanmış dediler. Akşam üzeri geldik baktık içimiz acıdı” dedi.

Çam Dede'yi ziyarete gelen veya adaklık getirenlerin mum yaktığını dile getiren Göcen, “Mum yakmak için yer yapıldı. Gelip de Çam Dede'nin orada yakması bilinçli değil. Bence kasıtlı yapıldı. Burada mum yakılır mı? Ağacın dibinde ağaç yakılır mı? Bir de bu 700 yıllık çam ağacı. Buraya gelenler lütfen mum yakmasın. Buranın korunması için yetkilerden yardım bekliyoruz. Tarihi koruyalım” dedi.

Cengiz Olgun adlı köylü ise yangını duyduktan sonra Çam Dede’nin yanına geldiğini belirterek, “Sabah bakmak için geldim dalları görünce içim sızladı. Ağladım. Bir tarih yok oluyor. Buranın korunmasını istiyoruz. Bu bir tarih ve kültür. Çocuklar bu ağaçlarda salıncak kurup oynuyordu. Yazık günah. Buradan bir çöpün alınmasını dahi istemiyoruz” diye konuştu.

Köylülerden Refik Öngün ise bu eserin yok edilmeye çalışıldığını belirterek, “Tarihimizi koruyalım. Bu büyük bir eser. Çorum’da ve Türkiye’de böyle bir eser yok. Mum bir gelenek. Oraya mum yapıldı. Oraya yakıyorlar gelip birde buraya yakıyorlar” ifadelerini kullandı.