Çorum'da eğitime kar engeli
Çorum'un yoğun kar yağışı nedeniyle Osmancık ve Kargı ilçelerinde eğitime 1 günlük ara verildi
Çorum'un Osmancık ve Kargı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Osmancık'ta kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitime 21 Aralık 2016 Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir" denildi.
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