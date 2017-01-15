Çorum'da eğitime kar engeli
Çorum’un Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayat ilçemizde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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