Çorum'da FETÖ'nün mütevelli heyetine operasyon: 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı
Çorum'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları ve 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Çorum'daki mütevelli heyeti üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3'ü kadın 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince yapılan operasyonda eski komiser yardımcısı M.B, eski öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D. yakalandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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