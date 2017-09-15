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Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Adem Ok'un (54) kullandığı 55 AVE 91 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Sungurlu karayolunun 20. kilometresi Gafurlu köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, araçtaki Gülsüm Ok (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Şefik (61) ve Duygu Ok (10), ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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