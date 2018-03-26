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Çorum'da halk otobüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Çorum'da özel halk otobüsünün çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü 21 Eren Baskın hayatını kaybetti.

  • DHA
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Bahçelievler Mahallesi'nde, Mustafa Y. yönetimindeki 19 TN 480 plakalı özel halk otobüsü, Eren Baskın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baskın, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Eren Baskın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Mustafa Y., polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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