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Çorum’da kaybolan genç SMS ile bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde nerede olduğunu bilmeyen genç SMS yardımıyla jandarma tarafından bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde meydana gelen olayda, B.Y. isimli genç, akşam saatlerinde evinden ayrılarak alkol almaya başladı. Aldığı alkolün etkisiyle bulunduğu yeri unutan B.Y., 156 Jandarma ihbar hattını arayarak alkollü olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini belirterek ekiplerden yardım talebinde bulundu.

Jandarma ekiplerinin yapılan görüşme neticesinde bulunduğu yeri bilmeyen gence "NEREDEYİM" yazarak 7777’ye SMS atması söylendi. 7777’ye kısa mesaj gönderen genç kendisine ulaşan SMS’i jandarma ekiplerine okuyarak adresini tarif etti. Bunun üzerine B.Y.’nin bulunduğu noktaya sevk edilen jandarma ekipleri, genci bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.

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