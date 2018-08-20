Çorum'da köydeki yangında 8 ev kül oldu

İskilip ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde, gece bir evde iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın kısa sürede yakındaki 7 eve daha sıçradı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangında, 8 ev kül oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.