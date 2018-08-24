Çorum'da meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

İrfan Ünlü'nün (40) kullandığı 33 ZK 034 plakalı otomobil, İskilip-Çorum karayolunun 14'üncü kilometresinde Mehmet Yücetürk idaresindeki 19 PE 845 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han da olay yerinde incelemede bulundu.

Ünlü ailesinin Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişan törenine katıldıktan sonra İskilip'e döndükleri öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İskilip-Çorum karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Cenazeler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Ünal ailesinin 5 ferdi için memleketleri Bayat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınan İrfan, eşi Ayşegül ve çocukları Samet ve Mustafa Semih ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü'nün cenazeleri, Bayat Merkez Camisine getirildi.

İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ünlü ailesinin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ile vatandaşlar katıldı.