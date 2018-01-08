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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çorum Sungur'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mesut Bapun (52) yönetimindeki 05 NC 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada sürücü Mesut Bapun ile otomobilde yolcu olarak bulunan Feride Bapun (21) ve Hamide Bapun (56) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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