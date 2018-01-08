Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Çayhatap köyü yakınlarındaki dere kenarında kazalı otomobili gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildiği tespit edilen 19 EA 504 plakalı araçtaki Elvan Sucu (75) ile Sadık Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı nezaretinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sucu ve Yağcı'nın cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alarak kaza yerine gelen Sucu'nun oğulları babaları için gözyaşı döktü.

- Aileleri kayıp ihbarında bulunmuş

Tevfikiye köyünde yaşayan Sucu ile Yağcı'nın, dün sabah saatlerinde Çorum'a gitmek üzere köyden ayrıldıkları, geri dönmemeleri üzerine ailelerince Alaca İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.