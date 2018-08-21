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Çorum'da otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Mücahit Keyvan'ın (31) kullandığı 06 DJ 402 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13'üncü kilometresinde sazlık alana devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki Seyhan (34), Muhammed Furkan (10), Meral (40), Buğra Efe (4), Melisa (3), Özlem (27) ve Nisa Keyvan (8) yaralandı.

Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunduğu belirtilen Buğra Efe, Melisa, Mücahit ve Meral Keyvan, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Keyvan ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Sungurlu'ya bağlı Arıcı köyüne gittikleri öğrenildi.

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