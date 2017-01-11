Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum'da park kavgası: 2 yaralı

Çorum'da park yeri meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnönü Caddesi'nde otomobilini park eden Muhammed K. (35) ile cadde iş yeri bulunan Bahri A. (50) arasında park meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed K'nin, üzerindeki tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu esnaf Bahri K. bacağından, kaldırımdan geçen Hasan K. de seken kurşunla başından yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan Muhammed K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ünlü psikolog 'gürültü' kavgasında öldürüldü

Ünlü psikolog 'gürültü' kavgasında öldürüldü

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

Kar lastiğini kendisi yaptı

Kar lastiğini kendisi yaptı

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA