Tekirdağ'da 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Yıldızkent kavşağında Celal Ateş ve Ferhat Kılıç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ferhat Kılıç yaralandı. Sağlık ekiplerince önce özel bir hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen Ferhat Kılıç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ferhat Kılıç'ı sopayla yaraladığı iddia edilen Celal Ateş kavganın ardından Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Celal Ateş, nöbetçi mahkemece tutuklandı.