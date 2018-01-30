Çorum'da silah temizleyen genç canından oldu

Başpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana gelen olayda, evde bulunan tabancayı temizlemeye başlayan Mahir K. (22), silahın ateş alması ile göğsünden yaralandı.

HASTANEDE HAYAYINI KAYBETTİ

Annesi ve ağabeyinin olay yerine çağırdığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mahir K.’nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.