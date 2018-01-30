Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum'da silah temizleyen genç canından oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana gelen olayda, evde bulunan tabancayı temizlemeye başlayan Mahir K. (22), silahın ateş alması ile göğsünden yaralandı.

HASTANEDE HAYAYINI KAYBETTİ

Annesi ve ağabeyinin olay yerine çağırdığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mahir K.’nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hürkuş-B uçağımızdan haber var

Hürkuş-B uçağımızdan haber var

TSK: Irak’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

TSK: Irak’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA