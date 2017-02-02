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Çorum'da tarihi eser operasyonu

Çorum'un Bayat ilçesinde jandarma ekipleri elindeki tarihi eserleri satmak isteyen bir kişiyi gözaltına aldı.

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Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün B.Ç.'nin evine operasyon düzenledi.

ÇOK MİKTARDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler evde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok miktarda madeni para, yüzük, kolye ucu, mızrak ucu, küpe ve değişik ebatlarda kişisel süs eşyası metal obje, şamdan gibi tarihi eser malzemeler ele geçirdi.

MALZEMELER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca neolitik ve paleolitik dönemlere ait olduğu değerlendirilen fosiller ve bu malzemeleri arama ve bulmakta kullanılan 2 adet dedektöre de el konuldu.

Şüpheli B.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı. 

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