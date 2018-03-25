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Çorum'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Çorum'da bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Bektaş Kışla (42) ile arkadaşı Muammer U. (54) arasında Yavruturna Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer U'nun tabancayla ateş ettiği Kışla, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kışla'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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