Çorum'da trafik kazaları: 2 ölü, 3 yaralı
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
Sezai Satılmış'ın kullandığı 39 DF 933 plakalı hafif ticari araç, D100 karayolu Ovacıksuyu köyü mevkisinde devrildi ve yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada, Kazım Satılmış olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Sezai ile Melek ve Nevzat Satılmış ağır yaralandı.
Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Karalargüney köyünde ise yayladan köye giden Arslan Göbel yönetimindeki 19 HB 538 plakalı traktör, yaklaşık 150 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Göbel olay yerinde yaşamını yitirdi.
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