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Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da bir otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı.

  • İHA
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Kaza Kargı Sinop yolu üzerinde, Göletdere Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D.(48) yönetimindeki 07 HRJ 14 plakalı otomobil, Kargı istikametinden Sinop istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.D.(48) ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanırken, yolculardan biri ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

  Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

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