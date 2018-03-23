Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin desteği ile sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 2'si Ankara'da 9'u Sungurlu ilçesinde olmak üzere 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan F.K., M.K., M.K. ve G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.T., E.K., H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.S., Y.B, M.D. ve Ş.G. ise serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA